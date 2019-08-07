В рязанском палаточном лагере для детей прокуратура нашла немало нарушений

СЕГОДНЯ 09:00 2019-08-07T09:01:38+03:00

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В Клепиковском районе местная прокуратура осмотрела детский палаточный лагерь «Вятич», расположенный на берегу озера Шагара. Из-за немалого количества нарушений в контролирующие органы направлены административные дела.

Речь идет о несоблюдении санитарно-эпидемиологических требований к условиям отдыха и оздоровления детей, а также требований пожарной безопасности. Так, продукты буквально лежали на земле, не соблюдались условия хранения полуфабриката из куриного мяса, сточные воды моечных не фильтровались. Кроме того, ответственные люди не были обучены пожарно-техническому минимуму, а баллоны с горючими газами оказались не защищены от теплового воздействия.

Руководство лагеря получило представление об устранении нарушений и будет привлечено к административной ответственности.

ИСТОЧНИК KP.RU