2019-08-06T16:23:12+03:00
Происшествия

В микрорайоне Недостоево пьяный рязанец вместе денег на кассе достал нож

Злоумышленника задержали полицейские
Роман ДОРОФЕЕВ
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В микрорайоне Недостоево в Рязани в супермаркете произошел инцидент, закончившийся возбуждением уголовного дела. Пресс-служба УМВД по Рязанской области сообщает, что 32-летний ранее судимый житель областного центра попытался вынести из магазина товар. Вместо денег на кассе он пригрозил продавщице ножом, сказав, что убьет ее.

Прибывшие по вызову полицейские задержали злоумышленника. За попытку вынести товар из магазина в отношении мужчины составлен протокол об административном правонарушении, за угрозу убийством – возбуждено уголовное дело. Горе-покупателю грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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