Указатель на новый город-побратим появился в центре Рязани
В Рязани на Почтовой улице на столбе городов-побратимов появилась новая табличка-указатель. Она развернута в сторону города Генуя, с которым еще в 2016 году подписано соглашение о партнерстве, но только сейчас установлены отношения.
Открывая указатель, глава Рязани Юлия Рокотянская напомнила, что для рязанцев Генуя дорога тем, что там на кладбище Статьено похоронен знаменитый герой Федор Полетаев, попавший в плен к гитлеровцам, бежавший к итальянским партизанам и сражавшийся в их рядах.
У Рязани остается еще несколько городов, с которыми в свое время подписаны совместные документы о сотрудничестве, но еще не установлены устойчивые отношения: армянский Ереван, хорватский Омиш и сербский Крушевац.
ИСТОЧНИК KP.RU