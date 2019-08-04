Указатель на новый город-побратим появился в центре Рязани

СЕГОДНЯ 11:20 2019-08-04T11:25:37+03:00

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В Рязани на Почтовой улице на столбе городов-побратимов появилась новая табличка-указатель. Она развернута в сторону города Генуя, с которым еще в 2016 году подписано соглашение о партнерстве, но только сейчас установлены отношения.

Открывая указатель, глава Рязани Юлия Рокотянская напомнила, что для рязанцев Генуя дорога тем, что там на кладбище Статьено похоронен знаменитый герой Федор Полетаев, попавший в плен к гитлеровцам, бежавший к итальянским партизанам и сражавшийся в их рядах.

У Рязани остается еще несколько городов, с которыми в свое время подписаны совместные документы о сотрудничестве, но еще не установлены устойчивые отношения: армянский Ереван, хорватский Омиш и сербский Крушевац.

ИСТОЧНИК KP.RU