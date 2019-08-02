Рязанский сантехник снялся в рекламе для федеральных каналов

СЕГОДНЯ 10:09 2019-08-02T10:09:24+03:00

После того как ролик с его участием показали почти по всем федеральным каналам, на рязанца обрушилась вторая волна славы.

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Два года назад рязанец Василий Карцев выиграл турнир «Лучший сантехник. Кубок России», а теперь снялся в рекламе известного бренда, сообщает пресс-служба конкурса.

Мастер занимается сантехникой два десятка лет и прежде со своим напарником уже участвовал в этом состязании. Дважды рязанцы становились его финалистами и вот в 2017 завоевали главный кубок. А заодно – приз в 300 тысяч рублей.

Фотографии рязанского сантехника облетели тогда федеральные СМИ и попались на глаза представителям компании по производству жидкости для прочистки труб. Харизматичный сантехник из Рязани произвел на них впечатление – предложение сняться в рекламе поступило без какого-либо кастинга. Теперь ролик крутят на федеральных телеканалах страны.

– Новый прием заявок на участие в чемпионате «Лучший сантехник. Кубок России» продлится до 15 сентября. Присоединяйтесь к нам, мы будем рады зажечь новые звезды, – говорит главный организатор турнира Сергей Ермаков.

В качестве отборочных заданий мастера проведут занятие с молодежью и помогут нуждающимся в их профессиональной помощи в своем городе. Финал состязания пройдет в апреле будущего года в Челябинске.

ИСТОЧНИК KP.RU