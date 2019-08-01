Роддом №2 в Рязани после дезинфекции открылся обновленным
Улучшились условия в палате интенсивной терапии
Фото: minzdrav.ryazangov.ru
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Родильный дом №2 в Рязани вновь открыл свои двери после плановой дезинфекции. Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, в июле в медучреждении сделали ремонт.
Палата интенсивной терапии после реконструкции разрослась до 60 квадратных метров. Здесь обустроили 6 реанимационных мест для новорожденных со всем необходимым оборудованием, включая дыхательные аппараты, инкубаторы, мониторы функций организма, аппарат УЗИ, лампы фототерапии. Улучшить условия для маленьких пациентов также призваны 3 новых рециркулятора воздуха.
Кроме того, сообщается о закупке 15 детских кроваток.
Фото: minzdrav.ryazangov.ru
ИСТОЧНИК KP.RU