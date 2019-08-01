2019-08-01T17:29:33+03:00
Общество

Роддом №2 в Рязани после дезинфекции открылся обновленным

Улучшились условия в палате интенсивной терапии
Антон КОНОВАЛОВ
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Фото: minzdrav.ryazangov.ruФото: minzdrav.ryazangov.ru
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Родильный дом №2 в Рязани вновь открыл свои двери после плановой дезинфекции. Как рассказали в пресс-службе областного минздрава, в июле в медучреждении сделали ремонт.

Палата интенсивной терапии после реконструкции разрослась до 60 квадратных метров. Здесь обустроили 6 реанимационных мест для новорожденных со всем необходимым оборудованием, включая дыхательные аппараты, инкубаторы, мониторы функций организма, аппарат УЗИ, лампы фототерапии. Улучшить условия для маленьких пациентов также призваны 3 новых рециркулятора воздуха.

Кроме того, сообщается о закупке 15 детских кроваток.

Фото: minzdrav.ryazangov.ru

Фото: minzdrav.ryazangov.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

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