Частью Дня города Рязани будет джаз

СЕГОДНЯ 14:22 2019-08-01T14:26:56+03:00

Рязанцы еще раз смогут посмотреть киношедевры. Фото: кадр из фильма "В джазе только девушки"

Изменить размер текста: A A

Известный фильм Билли Уайлдера «В джазе только девушки», уже сегодня, 1 августа в Кремлевском сквере увидят рязанцы и гости города. 3 августа на Лыбедском бульваре зрители повеселятся на просмотре комедии «Мы из джаза».Показы состоятся в нормальное для подобных мероприятий время - 21.00. Киношедевры анонсирует пресс-служба городской администрации.

В рамках «Воскресного вечера в парке» 4 августа в 18.00 в ЦПКиО начнется концерт «Рязань - любимый город». Эстрадно-джазовую программу представит «Dixielight Band» под руководством Дмитрия Климанова, Лика Войс, Екатерина Комлева. Свои таланты покажут также, воспитанники продюсерского центра «Медиа-Формат» и академии музыки «Крылья».

ИСТОЧНИК KP.RU