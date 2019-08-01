Рязанец отсудил крупную сумму за шкаф, испускающий опасный канцероген

СЕГОДНЯ 10:10 2019-08-01T10:30:34+03:00

Концентрация формальдегида в материале, из которого сделан предмет мебели, оказалось втрое больше допустимой

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Рязанский областной суд вслед за Московским районным встал на сторону горожанина, подавшего иск к продавцу мебели. Встроенный шкаф-купе, установленный в квартире, испускал сверхнормативную дозу формальдегида – опасного для здоровья вещества, контакт с которым наряду с другими эффектами повышает вероятность заболевания раком.

Предмет мебели был изготовлен по индивидуальному проекту и стоил 54700 рублей. После установки шкафа в июле 2018 года в спальной комнате появился резкий неприятный запах, поэтому хозяин обратился в Роспотребнадзор, чья проверка показала – концентрация формальдегида в воздухе при закрытых окнах вдвое превышает допустимую.

Ответчик деньги возвращать не стал и в октябре тоже обратился в Роспотребнадзор, однако и тогда показатель оказался сверх нормы. Назначенная впоследствии судебная экспертиза подтвердила, что производитель использовал материал, в котором втрое больше формальдегида, чем требует техрегламент «О безопасности мебельной продукции».

В итоге истцу присудили 162 тысячи рублей, а именно уплаченную им сумму, неустойку, штраф, компенсацию морального вреда и судебных расходов.

ИСТОЧНИК KP.RU