В Рязани полиция попросила закрыть киоски, где торгуют алкоголем
За 9 дней из оборота изъяли более 400 литров спиртного
Изменить размер текста:
С 22 по 30 июля в Рязани полицейские выявили 33 факта незаконной торговли алкоголем в киосках и изъяли 422 литра спиртного. В пресс-службе областного УМВД напомнили, что в нестационарных торговых объектах ни пиво, ни более крепкие напитки, продавать нельзя.
После очередных оперативно-профилактических мероприятий служители закона написали в администрацию города, чтобы чиновники расторгли с нарушителями договоры на размещение ларьков. Указаны два адреса: ул. Телевизионная, д. 11 и ул. Интернациональная, д.11.
ИСТОЧНИК KP.RU