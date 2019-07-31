2019-07-31T18:54:08+03:00
Здоровье

По массовому увольнению из рязанской ОДКБ министерство проводит проверку

31 июля стало известно, что 22 сотрудника областной детской больницы написали заявления об увольнении
Сергей ЮРЧЕНКО
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Рязанская областная детская больница работает на улице Интернациональной с 1988 годаРязанская областная детская больница работает на улице Интернациональной с 1988 года
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Около полудня 31 июля в социальных сетях в группе «Альянс врачей» появилась информация о том, будто 22 медика, работающие в Рязанской областной детской клинической больнице (РОДКБ) в Канищеве, написали заявления об увольнении. Указывалось, что причиной массового увольнения стал конфликт с руководителем отделения.

В течение дня новость распространилась по всем интернет-пабликам Рязани с большим количеством подписчиков. Горожане начали обсуждать ситуацию, написав сотни комментариев.

Пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области сообщила, что их ведомством проводится проверка, результаты которой станут известны позднее.

ИСТОЧНИК KP.RU

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