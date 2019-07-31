По массовому увольнению из рязанской ОДКБ министерство проводит проверку
Около полудня 31 июля в социальных сетях в группе «Альянс врачей» появилась информация о том, будто 22 медика, работающие в Рязанской областной детской клинической больнице (РОДКБ) в Канищеве, написали заявления об увольнении. Указывалось, что причиной массового увольнения стал конфликт с руководителем отделения.
В течение дня новость распространилась по всем интернет-пабликам Рязани с большим количеством подписчиков. Горожане начали обсуждать ситуацию, написав сотни комментариев.
Пресс-служба министерства здравоохранения Рязанской области сообщила, что их ведомством проводится проверка, результаты которой станут известны позднее.
ИСТОЧНИК KP.RU