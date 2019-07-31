В Канищеве появится физкультурный комплекс с автодромом
В Рязани внесли изменения в зонирование Генерального плана города по улице Интернациональная. Соответствующее заключение опубликовано 31 июля за подписью председателя комиссии по землепользованию и застройке в городе Рязани Сергея Савина.
На слушаниях рассмотрели вопрос по двум участкам - площадью 10 767 кв. метров и площадью 12 650 кв. метров. Указанные земли находятся в двух функциональных зонах: зоне застройки многоэтажными жилыми домами и зоне лесопарков, городских лесов, зон отдыха.
На рассматриваемой территории планируется строительство спортивного физкультурно-оздоровительного комплекса. Для реализации данного проекта необходимо отнести данную территорию к единой зоне спортивных комплексов и сооружений (в том числе автодром).
Комиссия, рассмотрев представленные материалы, решила: Рекомендовать главе администрации города Рязани принять решение о согласии с проектом изменений в Генеральный план города Рязани.
ЧИТАТЬ ТАКЖЕ
Назначены публичные слушания по строительству в Рязани футбольного манежа
Изучить экспозицию проекта можно уже в ближайшую пятницу (подробнее).
ИСТОЧНИК KP.RU