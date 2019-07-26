2019-07-26T18:32:38+03:00
Происшествия

Под Рязанью задержали телефонных мошенников, «работавших» по всей России

Для звонков гражданам в разных регионах страны подозреваемые возили с собой десятки сим-карт разных операторов
Сергей ЮРЧЕНКО
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Утром 26 июля в Солотче под Рязанью правоохранительными органами было проведено задержание троих граждан, которые могут быть причастны к серии мошеннических действий с использованием мобильных телефонов и смартфонов. Об этом сообщают СМИ в разных регионах страны, где в последние недели были случаи телефонного мошенничества: предложения о продаже за бесценок автомобилей, звонки якобы о попавших в беду родственниках, имитация ошибок при переводе денег и т. п.

У троих подозреваемых были обнаружены десятки телефонных сим-карт, приобретенных в разных регионах Российской Федерации и зарегистрированные на документы разных лиц.

ИСТОЧНИК KP.RU

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