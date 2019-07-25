2019-07-25T15:35:20+03:00
Политика

Олег Булеков получил управленческий пост в Минэкономразвития РФ

Он назначен замдиректора департамента планирования территориального развития
Павел АВЕРИН
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Все выше, выше и выше....Фото: пресс-служба горадминистрации.Все выше, выше и выше....Фото: пресс-служба горадминистрации.
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Олег Булеков, долгое время занимавший должность руководителя рязанской городской администрации, назначен заместителем директора департамента планирования территориального развития Минэкономразвития РФ. Он вступил в должность с 22 июля – эту информацию подтвердили в самом органе власти.

Напомним, что политический взлет Булекова начался с приходом в рязанскую власть Олега Ковалева. С 2008 года Олег Евгеньевич работал на разных должностях в региональном правительстве: председателем комитета по развитию предпринимательства, потребительского рынка и услуг; министром экономического развития и торговли региона. А с июня 2013 года стал первым зампредом правительства области.

В декабре 2014 года по итогам конкурса его избрали главой администрации Рязани. Менее чем через три года этот пост Булеков покинул – уже через несколько дней его назначили заместителем председателя правительства Рязанской области. В мае 2018 года он стал советником губернатора Николая Любимова, а в феврале текущего года Булеков покинул Рязанскую область.

ИСТОЧНИК KP.RU

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