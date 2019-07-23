Четырехлетний рязанец спалил дом и сарай

СЕГОДНЯ 16:15 2019-07-23T17:13:54+03:00

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В понедельник, 22 июля, в селе Салтыково Сасовского района произошел пожар. ЧП случилось около пяти вечера, сообщает издательство «Пресса». 4-летний мальчик поджег сарай, огонь с которого перекинулся и на одноэтажный деревянный дом.

На место прибыли два пожарных расчетов – из райцентра и соседней Мордовии, которым помогала еще и пожарная дружина Придорожного поселения. Спасти строение не удалось, но зато огонь не перешел на другие дома и сараи.

Люди остались целы: 43-летняя мать мальчика, ее сожитель и сам ребенок были в тот момент дома, но увидев огонь, вышли и вызвали пожарных. Все они пока помещены в межрайонный медицинский центр.

К слову, семья эта неблагополучная: в отношении троих старших детей женщину уже лишили родительских прав. Они живут с ее бывшим мужем в другом регионе. Младший же обитает в местном реабилитационном центре для несовершеннолетних. Откуда недавно мать его и забрала.

ИСТОЧНИК KP.RU