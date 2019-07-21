В Рязанской области продолжится потепление

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-21T18:24:34+03:00

В понедельник будет уже на градус выше

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 22 июля.

По информации метеорологов, в этот понедельник ожидается переменная облачность. Местами пройдет небольшой дождь. При этом ночью и утром в отдельных районах обещают туман. Ветер будет дуть северо-западный, скорость – 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью +9…+14ºС, днем столбики термометров поднимутся на градус выше, чем накануне: до +22…+27ºС.

ИСТОЧНИК KP.RU