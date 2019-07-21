2019-07-21T12:03:19+03:00
Общество

Тренажеры вместо свалки: рязанцы добились тотального благоустройства замусоренного участка

После того, как люди сами вложили массу сил и денег, подключились власти
Екатерина СМБАТЯН
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Навес для будущих уличных тренажеров уже готов. Фото: Пресс-служба администрации РязаниНавес для будущих уличных тренажеров уже готов. Фото: Пресс-служба администрации Рязани
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20 июля и.о. главы администрации Рязани Елена Сорокина в сопровождении с глав структурных подразделений посетила дворы облцентра, в которых идет работа по благоустройству по госпрограмме «Развитие местного самоуправления и гражданского общества».

Одним из объектов стала площадка на улице Тюленина в поселке Мирный. Сейчас здесь действующая детская площадка, сообщает пресс-служба горадминистрации.

А несколько лет назад на этом месте была… настоящая стихийная свалка. Люди сваливали мусор, а поскольку это сектор из одноэтажных домов, к рядовому городскому прибавлялись и хозяйственные отходы жителей практически деревенских домов.

За разбор завалов взялась председатель ТОС Зинаида Мальцева. Сначала в одиночку, а затем с несколькими подключившимися активистами она буквально вручную разбирала зловонные завалы. Для организации вывоза существующего и нормального складирования будущего мусора жители обращались и коммунальщикам, и в администрацию города, и к своему депутату. Дело шло туго, но в итоге люди своего добились – площадку расчистили. А чтобы впредь свалки здесь не было, собственными силами организовали культурный уголок, в первую очередь – для детей.

Для начала сами поставили забор, вдоль которого высадили кустарники. Разбили большую красивую клумбу и по всей территории площадки посадили цветы и кустарники. Даже тротуарную плитку уложили сами. Местная управляющая компания лишь выделила трактор для выравнивания участка. А депутат – подарил скамейку. Позже, видя такую активность жильцов, горадминистрация выделила деньги на покупку оборудования для детской площадки.

Так площадка выглядела в 2015 году. Фото: Екатерина СМБАТЯН

Так площадка выглядела в 2015 году.Фото: Екатерина СМБАТЯН

Итог: площадка уже несколько лет радует детей и их родителей, при этом ее используют и как место для проведения праздников, например, Нового года. И все это – вместо «вечной» свалки.

Теперь в гости к активистам ТОС приехала делегация из горадминистрации: на площадке которую жители назвали «Дорога к олимпийским медалям», за бюджетные деньги скоро установят большой комплекс уличных тренажеров с навесом и элементы детского игрового и спортивного оборудования.

Зинаида Мальцева (в центре) взялась за расчистку в одиночку. Соседи поначалу лишь крутили пальцем у виска. Потом взялись помогать.

Зинаида Мальцева (в центре) взялась за расчистку в одиночку. Соседи поначалу лишь крутили пальцем у виска. Потом взялись помогать.

ИСТОЧНИК KP.RU

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