В Рязани решили благоустроить сквер у бывшего кинотеатром «Октябрь»

СЕГОДНЯ 17:58 2019-07-20T17:58:17+03:00

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В Рязани решили провести благоустройство сквера около бывшего кинотеатра, а ныне культурно-досугового центра «Октябрь». Заказчиком выступают городские власти, поэтому все работы будущему подрядчику оплатят из городского бюджета. Конкурс на их проведение уже объявлен.

Начальная стоимость благоустройства определена в 6 миллионов 687 тысяч 634 рубля. Если кто-то из конкурсантов снизит сумму, то бюджету удастся сэкономить. На эти деньги в парке должны поставить спортивную площадку, на дорожки уложат тротуарную плитку, а затем вдоль них поставят скамейки и мусорные урны из бетона и дерева. Все работы должны завершиться до 31 октября 2019 года.

В прошлом, 2018 году, ни одни из работ по благоустройству в парках Рязани не были завершены вовремя.

ИСТОЧНИК KP.RU