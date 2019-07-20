На центральных улицах Рязани идет замена бордюров

СЕГОДНЯ 17:29 2019-07-20T17:30:41+03:00

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В центре Рязани на текущей неделе ведутся работы по замене бордюрного камня. Бригады рабочих замечены на нескольких улицах сразу. В некоторых местах был также снят верхний слой старого асфальта – то есть в этом месте дорожное покрытие будет уложено заново.

На улице Свободы потребовались как измерительная линейка, так и утрамбовщикФото: Владимир ФРОЛОВ

Вдоль обочин проезжей части под устройство бордюров были вырыты неглубокие траншеи. На одном из участков, по словам очевидцев, рабочие из другой организации, воспользовавшись случаем, произвели прокладку какой-то коммуникации – чтобы не разрывать улицу дважды.

ИСТОЧНИК KP.RU