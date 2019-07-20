На центральных улицах Рязани идет замена бордюров
Параллельно с благоустройством обочин проезжей части рабочие проводят вдоль них коммуникации
Работы на обочине проезжей части улице СадовойФото: Владимир ФРОЛОВ
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В центре Рязани на текущей неделе ведутся работы по замене бордюрного камня. Бригады рабочих замечены на нескольких улицах сразу. В некоторых местах был также снят верхний слой старого асфальта – то есть в этом месте дорожное покрытие будет уложено заново.
На улице Свободы потребовались как измерительная линейка, так и утрамбовщикФото: Владимир ФРОЛОВ
Вдоль обочин проезжей части под устройство бордюров были вырыты неглубокие траншеи. На одном из участков, по словам очевидцев, рабочие из другой организации, воспользовавшись случаем, произвели прокладку какой-то коммуникации – чтобы не разрывать улицу дважды.
ИСТОЧНИК KP.RU