2019-07-20T16:42:01+03:00
Общество

Рязанская экспедиция достигла берегов Аляски и начала там работу

Исследователи до конца августа будут заняты поиском крепостей XIX века, построенных в те годы, когда Аляска принадлежала России
Владимир ФРОЛОВ
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Кадр из видео: Михаил Малахов рассказывает, что они достигли старой границы Российской империиКадр из видео: Михаил Малахов рассказывает, что они достигли старой границы Российской империи
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Экспедиция рязанского отделения Русского географического общества во главе с полярником Михаилом Малаховым, пройдя на океанской яхте через проливы канадской провинции Британская Колумбия, достигла берегов Аляски.

– Мы шли против сильного встречного течения скоростью 7 узлов и в густом тумане, – рассказал капитан яхты.

В свой канал на Youtube Михаил Малахов выложил видео с яхтой экспедиции, снятой во время прохода через канадские проливы с беспилотного летательного аппарата.

Кадр из видео: яхта проходит через проливы у берегов Канады

Кадр из видео: яхта проходит через проливы у берегов Канады

– Мы находимся на самой южной границе бывших российских владений в Америке, – сообщил он от берегов Аляски.

Экспедиция будет заниматься поисками того, что осталось от поселений и крепостей, выстроенных на Аляске русскими промышленниками в XIX веке. Во время предыдущих путешествий энтузиасты рязанского отделения РГО изучали места, где эти промышленники перетаскивали свои товары через горы, а также где жил святой отшельник Герман Аляскинский, уроженец рязанской земли.

Рязанская экспедиция по изучению Русской Америки достигла берегов Аляски.С 14 июля 2019 года исследователи работают в самом северном штате США

ИСТОЧНИК KP.RU

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