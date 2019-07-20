Рязанская экспедиция достигла берегов Аляски и начала там работу
Экспедиция рязанского отделения Русского географического общества во главе с полярником Михаилом Малаховым, пройдя на океанской яхте через проливы канадской провинции Британская Колумбия, достигла берегов Аляски.
– Мы шли против сильного встречного течения скоростью 7 узлов и в густом тумане, – рассказал капитан яхты.
В свой канал на Youtube Михаил Малахов выложил видео с яхтой экспедиции, снятой во время прохода через канадские проливы с беспилотного летательного аппарата.
Кадр из видео: яхта проходит через проливы у берегов Канады
– Мы находимся на самой южной границе бывших российских владений в Америке, – сообщил он от берегов Аляски.
Экспедиция будет заниматься поисками того, что осталось от поселений и крепостей, выстроенных на Аляске русскими промышленниками в XIX веке. Во время предыдущих путешествий энтузиасты рязанского отделения РГО изучали места, где эти промышленники перетаскивали свои товары через горы, а также где жил святой отшельник Герман Аляскинский, уроженец рязанской земли.
Рязанская экспедиция по изучению Русской Америки достигла берегов Аляски.С 14 июля 2019 года исследователи работают в самом северном штате США
ИСТОЧНИК KP.RU