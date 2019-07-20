2019-07-20T15:29:25+03:00
Общество

На рязанской земле проведен очередной фестиваль «Малина»

На праздник в двух селах Рыбновского района собралось по несколько тысяч гостей из Рязанской и Московской областей
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Жители Новоселок традиционно торгуют на фестивале малиной из своих садовЖители Новоселок традиционно торгуют на фестивале малиной из своих садовФото: Владимир ФРОЛОВ
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В Рыбновском районе 20 июля проходит традиционный гастрономический фестиваль «Малина». В нынешнем году время созревания самой популярной ягоды региона немного сдвинулось из-за большого количества дождей.

Начиная с позапрошлого года, мероприятия фестиваля проходят не только в Новоселках, славящихся своей малиной, но и в Константинове. Между селами – всего несколько километров, и зрители могут ездить из одного в другое на местных маршрутках с плотным расписанием.

Фестиваль «Малина» – не только гастрономический, на котором представлены все блюда и напитки из этой ягоды и с ее хотя бы минимальным применением, но и этнографический, на котором звучат песни, показывают танцы и хвалятся изделиями народных промыслов. В оба села приезжают тысячи гостей из Рязани, со всего нашего региона и даже из ближайших районов Московской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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