В Рязанской области еще больше сократилась рождаемость

СЕГОДНЯ 15:14 2019-07-20T15:16:03+03:00

В первом полугодии 2019 года на свет появилось меньше маленьких рязанцев, чем 13 лет назад

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Согласно данным официальной статистики, показатель рождаемости в Рязанской области по итогам I полугодия оказался ниже уровня 2006 года. В 2006 в Рязанской области родилось 4770 малышей, а в 2019 — 4497. При этом 61,5% родов – это появление на свет вторых и последующих детей. Пик рождаемости за последние 20 лет пришелся на 2016 год, когда детей рождалось на 1,6 тысячи больше.

Население Рязанской области в целом продолжает сокращаться: с 2010 по 2019 год оно снизилось с 1 миллиона 154 тысяч до 1 миллиона 114 тысяч человек. За январь-май 2019 года на территории региона умерло 7296 жителей.

ИСТОЧНИК KP.RU