2019-07-20T13:14:27+03:00
Происшествия

Метеорологи объявили рязанцам предупреждение

Во второй половине дня 20 июля возможно усиление ветра и дождь с грозой
Сергей ЮРЧЕНКО
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Во время дождей в Рязани может быть затруднен и проезд по улицамВо время дождей в Рязани может быть затруднен и проезд по улицамФото: Владимир ФРОЛОВ
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В Рязанской области до конца суток 20 июля ожидается усиление ветра. Его скорость при отдельных порывах составит 12-17 метров в секунду. В отдельных районах области ожидается кратковременный дождь с грозой.

Это предупреждение, подготовленное метеорологами, размещено на сайте управления МЧС по Рязанской области. Спасатели в очередной раз напоминают рязанцам, что стоять под рекламными конструкциями, крышами домов, линиями электропередачи и деревьями о время ветра и дождя опасно.

ИСТОЧНИК KP.RU

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