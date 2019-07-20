В рязанской областной больнице собрались пациенты, которым пересадили почку
Главный врач Рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов рассказал на своей интернет-страничке, что в его лечебном учреждении прошла встреча с пациентами, которым пересадили почку за полгода работы по данному направлению.
У всех пятерых началась по-настоящему новая жизнь. «Они больше не привязаны к гемодиализу, – пишет главный врач, – могут проводить больше времени с семьей, поехать на море».
Служба трансплантации работает в Рязанской области с 2018 года. Операции по пересадке органов проводятся в ОКБ, но после завершения строительства новой БСМП там тоже может быть внедрен этот вид медицинской помощи.
ИСТОЧНИК KP.RU