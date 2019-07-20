2019-07-20T12:42:59+03:00
Здоровье

В рязанской областной больнице собрались пациенты, которым пересадили почку

Главный врач больницы рассказал, что все пятеро теперь не «привязаны» к гемодиализу и живут новой жизнью
Валерий КОТОВ
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Фото с интернет-страницы главного врача: Дмитрий Хубезов с пацментамиФото с интернет-страницы главного врача: Дмитрий Хубезов с пацментами
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Главный врач Рязанской областной клинической больницы Дмитрий Хубезов рассказал на своей интернет-страничке, что в его лечебном учреждении прошла встреча с пациентами, которым пересадили почку за полгода работы по данному направлению.

У всех пятерых началась по-настоящему новая жизнь. «Они больше не привязаны к гемодиализу, – пишет главный врач, – могут проводить больше времени с семьей, поехать на море».

Служба трансплантации работает в Рязанской области с 2018 года. Операции по пересадке органов проводятся в ОКБ, но после завершения строительства новой БСМП там тоже может быть внедрен этот вид медицинской помощи.

ИСТОЧНИК KP.RU

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