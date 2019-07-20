В Рязани полицейские провели «антиалкогольный» рейд
Из торговых павильонов на разных концах города изъято 53 литра алкоголя
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Рязанские полицейские отчитались о рейде по павильонам, где было выявлено 4 факта незаконной продажи алкогольной продукции объемом более 53 литров. Из торговых павильонов на улице Станкозаводская было изъято 23,3 литра спиртного, а на улице Зубковой – 30 литров спиртосодержащей продукции. Всего из незаконного оборота изъято 53,3 литра алкогольной продукции.
В отношении арендаторов нестационарных торговых объектов возбуждены административные дела, по которым им грозит наказание в виде административного штрафа от 20 тысяч до 30 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU