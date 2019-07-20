2019-07-20T10:57:45+03:00
Туризм

«Рыбацкой деревне» под Рязанью подарят военную бронетехнику

Около туристического комплекса планируется создать патриотический парк
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Фото Олега БУЦКОГО: вид на «Рыбацкую деревню» с воздухаФото Олега БУЦКОГО: вид на «Рыбацкую деревню» с воздуха
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Министерство культуры Рязанской области, отвечая на вопросы посетителей интернет-странички губернатора Николая Любимова, пообещало открытие туристического комплекса «Рыбацкая деревня» (между пригородными селами Шумашь и Поляны) до конца 2019 года.

Это сооружение, построенное в виде скандинавского рыбацкого поселка с маяком, стоит на возвышенности у края поймы Оки и Старицы. Во время весеннего паводка к нему подступают разлившиеся воды рек. В здании «маяка» расположен ресторан, рядом откроется байкерское кафе и мотоциклетная трасса. Также рядом с «Рыбацкой деревней» создается патриотический парк «Звезда героев», который смогут посещать туристы. Для него министерство обороны России решило подарить историческую бронетехнику.

ИСТОЧНИК KP.RU

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