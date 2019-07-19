В столичном музее рязанского поэта сняли на видео привидение

СЕГОДНЯ 18:41 2019-07-19T18:41:32+03:00

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В московском музее Сергея Есенина видеокамера записала ночью проползающее по полу теневое пятно. Сотрудники утверждают в интервью столичным СМИ, что ранее видели подобное пятно и днем. О непонятных видениях говорят также ночные охранники соседнего детского сада.

Дом в Замоскворечье, где расположен музей знаменитого рязанского поэта – это единственный адрес, по которому Сергей Александрович был с 1911 по 1918 год прописан в Москве. В этом же доме жил его отец Александр Есенин, долгие годы трудившийся в Москве.

О призраке поэта некоторое время говорили также в 1926 году в Ленинграде, в гостинице «Англетер», где он скончался.

ИСТОЧНИК KP.RU