2019-07-19T17:42:04+03:00
Общество

Рязанцы все чаще просят заменить им бумажные «больничные» на цифровые

Во II квартале 2019 года уже больше половины листков нетрудоспособности выдано в электронном виде
Владимир ФРОЛОВ
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Фонд социального страхования не устает подчеркивать преимущества электронного документооборотаФонд социального страхования не устает подчеркивать преимущества электронного документооборотаФото: Владимир ФРОЛОВ
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Все лечебные учреждения и медицинские организации Рязанской области уже оформляют электронные больничные листки – для этого требуется только желание пациента. Об этом рассказали сотрудники рязанского отделения Фонда социального страхования (ФСС) 19 июля на «круглом столе», посвященном новым направлениям работы учреждения. Цифровой документ вместо бумажного – это экономия времени врачей и бланков, исключение подделок, разгрузка шкафов и архивов, быстрый поиск информации прошлых лет.

– Вначале и работодатели, и работники настороженно относились к новшествам, – рассказала начальник отдела страхования отделения ФСС Ирина Курчевская. – Но теперь рязанцы оценили свои новые возможности. Уже есть случаи, когда оформившие бумажный «больничный» приходят и просят переделать его в электронный.

Количество листков нетрудоспособности, выданных в форме электронного документа, постоянно растет: за весь 2018 год их было 30500, в I квартале 2019-го – 17000, а во II квартале – 28100. Впервые доля электронных «больничных» превысила половину и составила 58%.

ИСТОЧНИК KP.RU

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