2019-07-19T17:24:01+03:00
Туризм

Рязанский минкульт: танки у «норвежской деревни» пока не появятся

«Рыбацкую деревню» откроют осенью, а вот когда патриотический парк - неизвестно
Константин МОГИЛИН
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Фото: архив "КП".Фото: архив "КП".
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Министерство культуры Рязанской области, отвечая на вопрос на странице губернатора ВКонтакте о сроках открытия туристического парка «Рыбацкая деревня», сообщило, что объект примет посетителей уже ближайшей осенью.

- Гостиничный комплекс «Рыбацкая деревня» введен в эксплуатацию. Открытие объекта для туристов планируется в 4 квартале текущего года, - говорится в сообщении ведомства.

А вот насчет патриотического парка «Звезды героев», который хотят открыть рядом с комплексом, такой уверенности уже нет.

- Экспозиция патриотического парка «Звезда героев» формируется. Так как проект масштабный, изыскиваются возможности дополнительного финансирования. Сроки будут уточнены, - отметили в министерстве.

Напомним, о том, что туристический комплекс готов на 80 %, говорили еще в январе 2016 года. Тогда замминистра культуры и туризма региона Ольга Голева заявила, что «строительство комплекса в Шумаши вышло на финишную прямую». По задумке авторов, объект напоминает норвежскую рыбацкую деревню с маяком. О том, что рядом с ней появится патриотический парк, для которого минобороны уже передало 12 единиц военной техники, стало известно в августе прошлого года.

ИСТОЧНИК KP.RU

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