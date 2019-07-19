2019-07-19T10:53:29+03:00
Общество

Синоптики предупреждают рязанцев о резком ухудшении погоды

Порывистый ветер обещают и в пятницу, и в выходные
Мария БЛИНОВА
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Фото: Михаил Фролов.Фото: Михаил Фролов.
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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало метеопредупреждение регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 19 июля.

По информации синоптиков, в пятницу по всей области ожидается усиление ветра – порывы достигнут 12-17 м/с. В ряде районов пройдут дожди с грозами. Такая погода сохранится до конца суток.

По предварительному прогнозу метеорологов на ближайшие выходные, в субботу и воскресенье в регионе также пройдут дожди с грозами. Порывы ветра при этом – до 15 м/с.

ИСТОЧНИК KP.RU

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