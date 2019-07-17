2019-07-17T17:46:53+03:00
Общество

На те же грабли: у рязанцев пошел вал традиционных летних травм

Большинство их них люди получают на огородах и в садах
Мария БЛИНОВА
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С тяжелыми травмами огородники/садоводы попадают в больницы облцентра.С тяжелыми травмами огородники/садоводы попадают в больницы облцентра.
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Травматизм летом увеличивается в среднем на 20%, констатируют медики. Рост вызван и ДТП с мотоциклистами/велосипедистами, но немалую роль в этой статистике играют огородно-дачные работы. Несчастные случаи этого лета собрала ГТРК «Ока».

Подборка телевизионщиков в очередной раз показала, что львиная доля подобных травм происходит из-за пренебрежения техникой безопасности.

Так, в Щацком районе мужчина чуть не остался без глаза. Петр взялся чинить дачу – стал опиливать деревянный фасад циркулярной пилой. А вот глаза при этом не защитил никак.

– Удар и у меня в глазу все потемнело. Только чувствую… что-то торчит. Вынимаю, а это сучок. И вроде как кровь течет, – рассказал дачник уже в стенах больницы им. Н.А.Семашко.

В этой больнице дачнику и провели высокотехнологичную операцию, после которой появился шанс на сохранение глаза и восстановление зрения. Кстати, с тяжелыми травмами глаз за лето сюда поступают порядка 40 человек.

Еще одна дачница неудачно пособирала вишню. Взобралась на стремянку без страховки, да и увлеклась. Результат: падение, перелом позвоночника. Лежа в ОКБ женщина говорит, что после этого случая ее предел – крыжовник и смородина.

– Много больных с травмами, полученными при пилении, строгании, – рассказал заведующий травматологическим отделением ОКБ Анатолий Тюрчин. – Это резаные травмы кисти, повреждение сухожилий. Люди работают на бытовых станках, не соблюдая технику безопасности.

ИСТОЧНИК KP.RU

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