2019-07-17T16:00:35+03:00
Общество

На Рязанскую область идут сильные дожди с градом

Утром обещают еще и туман
Мария БЛИНОВА
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При грозе порывы ветра достигнут 13-18 м/с.При грозе порывы ветра достигнут 13-18 м/с.
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Днем 17 июля регионального управления МЧС России опубликовало метеопредупреждение рязанского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По информации синоптиков до конца среды и с ночь на четверг, 18 июля, в области и непосредственно в Рязани ожидается сильный дождь с грозой. В отдельных районах пройдет и град.

Ветер при этом усилится до 13-18 м/с. Ночью и утром местами туман. Внимание: видимость упадет до 200-500 метров.

Днем же в четверг облачно с прояснениями. Ветер южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10... +15°С, днем он прогреется до + 21… +26°С.

ИСТОЧНИК KP.RU

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