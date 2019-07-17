На Рязанскую область идут сильные дожди с градом
Утром обещают еще и туман
При грозе порывы ветра достигнут 13-18 м/с.
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Днем 17 июля регионального управления МЧС России опубликовало метеопредупреждение рязанского Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.
По информации синоптиков до конца среды и с ночь на четверг, 18 июля, в области и непосредственно в Рязани ожидается сильный дождь с грозой. В отдельных районах пройдет и град.
Ветер при этом усилится до 13-18 м/с. Ночью и утром местами туман. Внимание: видимость упадет до 200-500 метров.
Днем же в четверг облачно с прояснениями. Ветер южной четверти, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью +10... +15°С, днем он прогреется до + 21… +26°С.
ИСТОЧНИК KP.RU