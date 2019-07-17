2019-07-17T15:40:45+03:00
Недвижимость

Помещение в самом центре Рязани горадминистрация продает за 1 рубль

100-метровый подвал находится в неудовлетворительном состоянии
Мария БЛИНОВА
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Фото: Яндекс.Карты.Фото: Яндекс.Карты.
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Подвал в здании на улице Ленина продают за 1 рубль. Конкурс на сайте госзакупок объявила администрация Рязани.

Дом № 51/21 (на пересечении с улицей Право-Лыбедской) – объект культурного наследия регионального значения, который входит в ансамбль зданий первой половины XIX- начала XX века.

Нежилое подвальное помещение площадью почти 100 кв. метров принадлежит муниципалитету и сейчас находится в неудовлетворительном состоянии.

По условиям конкурса, покупатель должен будет провести здесь ремонтно-реставрационные работы. Их проект потенциальный владелец тоже должен сделать за свой счет. На все про все отводится 6 лет.

Задаток в этой сделке – 20 копеек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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