На Ласковском озере под Рязанью завершилась расчистка береговой линии
В порядок привели почти 2000 квадратных метров вокруг памятника природы
При выполнении работ техника не применялась - использовался ручной труд. Фото: минприроды Рязанской области.
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Под Рязанью завершилась расчистка берега Ласковского озера. Подрядчик, ООО «Архиз», работал здесь с 14 мая.
Из акватории водоема со статусом памятника природы регионального значения удалили свыше 116 кубометров затопленной древесины и еще 5 тонн избыточной водной растительности. Как сообщает областное министерство природопользования, прибрежную полосу привели в порядок на площади 1935 «квадратов».
Подчеркивается, что работы проводились по поручению губернатора Николая Любимова без привлечения тяжелой техники (использовался ручной труд) и стоили бюджету более 850 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU