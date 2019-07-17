2019-07-17T15:15:42+03:00
Общество

На Ласковском озере под Рязанью завершилась расчистка береговой линии

В порядок привели почти 2000 квадратных метров вокруг памятника природы
Антон КОНОВАЛОВ
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При выполнении работ техника не применялась - использовался ручной труд. Фото: минприроды Рязанской области.При выполнении работ техника не применялась - использовался ручной труд. Фото: минприроды Рязанской области.
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Под Рязанью завершилась расчистка берега Ласковского озера. Подрядчик, ООО «Архиз», работал здесь с 14 мая.

Из акватории водоема со статусом памятника природы регионального значения удалили свыше 116 кубометров затопленной древесины и еще 5 тонн избыточной водной растительности. Как сообщает областное министерство природопользования, прибрежную полосу привели в порядок на площади 1935 «квадратов».

Подчеркивается, что работы проводились по поручению губернатора Николая Любимова без привлечения тяжелой техники (использовался ручной труд) и стоили бюджету более 850 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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