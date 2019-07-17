Samsung откроет в Рязани свою IT-школу для старшеклассников

СЕГОДНЯ 10:37 2019-07-17T10:37:57+03:00

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Компания Samsung организовала IT-школы уже в 27 регионах России, а с сентября запустит их еще в 13 – в том числе в Рязанской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу производителя телекоммуникационного оборудования.

По информации директора по корпоративным проектам компании Сергея Певнева, обучающая программа IT-школы Samsung рассчитана на учеников 9-11 классов.

За 2019-2020 учебный год они изучат несколько учебных модулей, в их числе: основы программирования на языке Java, алгоритмы и структуры данных (в том числе на языке Java), объектно-ориентированное программирование, основы программирования Android-приложений, основы разработки серверной части мобильных приложений.

В качестве дипломной работы ученики должны будут создать свое мобильное приложение. По завершении обучения они получат соответствующий сертификат. Кстати, в этом году его выдали примерно 600 старшеклассникам.

Обучение в IT-школе Samsung – бесплатное.

ИСТОЧНИК KP.RU