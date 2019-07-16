В среду в Рязанскую область вновь придут дожди

СЕГОДНЯ 17:35 2019-07-16T17:35:45+03:00

Но тепло никуда не денется

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Главное Управление МЧС России по Рязанской области опубликовало прогноз специалистов регионального Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды на 17 июля.

В среду нам обещают переменную облачность. Ночью местами пройдет небольшой дождь (осадки до 2 мм). Днем тоже дожди – небольшие, или уже умеренные – до 6 мм. При этом в отдельных районах прогремит гроза.

Ветер юго-восточный, 3-8 м/с, днем местами порывы до 12-17 м/с.

Температура воздуха по области ночью +10...+15°С, днем столбики термометров будут в пределах +20…+25°С.

ИСТОЧНИК KP.RU