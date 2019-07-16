Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев взял «бронзу» Гран-при в Будапеште

СЕГОДНЯ 14:03 2019-07-16T14:21:23+03:00

Он практически гарантировал себе участие в чемпионате мира в Токио

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Рязанский дзюдоист Михаил Пуляев стал бронзовым призером Гран-при в венгерском Будапеште. В соревнованиях, завершившихся 14 июля, участвовали около 600 дзюдоистов.

Российский спортсмен после поражения от монгольского атлета Кхерлена Ганболду попал в утешительный турнир, где одолел сначала израильтянина Баруха Шмаилова, в затем, в малом финале, испанца Альберто Гаитеро-Мартина.

Как сообщает пресс-служба областного минспорта, Пуляев, выступавший в весовой категории до 66 килограммов, занимал накануне турнира 11 место в мировом рейтинге. Теперь он не только улучшил свою позицию, но и практически гарантировал себе участие в августовском чемпионате мира в Токио.

Теперь у воспитанника тренера Андрея Попова в коллекции 12 медалей Гран-при – по четыре каждого достоинства.

ИСТОЧНИК KP.RU