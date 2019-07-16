В Рязани неожиданно подорожали овощи
Управление экономического развития горадминистрации предоставило информацию по очередному мониторингу цен на продукты в Рязани.
С 9 по 15 июля в облцентре подешевели морковь (на 2%), гречка-ядрица, охлажденные и мороженые куры (на 1,6%) , яйца куриные (на 1,3%), сахар-песок (на 1,2%) и подсолнечное масло, потерявшее в цене 1,1%.
Среди подорожавших, хоть и незначительно продуктов, только шлифованный рис не сезонный. Остальные для этого времени года ведут себя крайне неожиданно: в городе прибавили в цене сразу: помидоры, огурцы, репчатый лук, капуста и картофель.
Кстати, по информации Рязаньстата, неделей ранее капуста и лук дешевели. Помидоры же дорожали и в начале июля.
ИСТОЧНИК KP.RU