2019-07-16T11:33:46+03:00
Общество

В Рязани неожиданно подорожали овощи

На дворе середина лета и вместо того чтобы стать более доступными, сезонные продукты начали прибавлять в цене
Мария БЛИНОВА
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Выбор овощей в июле огромен, а вот цены еще кусаются.Выбор овощей в июле огромен, а вот цены еще кусаются.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Управление экономического развития горадминистрации предоставило информацию по очередному мониторингу цен на продукты в Рязани.

С 9 по 15 июля в облцентре подешевели морковь (на 2%), гречка-ядрица, охлажденные и мороженые куры (на 1,6%) , яйца куриные (на 1,3%), сахар-песок (на 1,2%) и подсолнечное масло, потерявшее в цене 1,1%.

Среди подорожавших, хоть и незначительно продуктов, только шлифованный рис не сезонный. Остальные для этого времени года ведут себя крайне неожиданно: в городе прибавили в цене сразу: помидоры, огурцы, репчатый лук, капуста и картофель.

Кстати, по информации Рязаньстата, неделей ранее капуста и лук дешевели. Помидоры же дорожали и в начале июля.

ИСТОЧНИК KP.RU

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