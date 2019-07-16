Рязанка отсудила у продавца в пять раз больше стоимости бракованного дивана

СЕГОДНЯ 10:20 2019-07-16T10:22:51+03:00

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Бракованный диван-кровать, проданный рязанке, встал в копеечку самому индивидуальному предпринимателю. Сначала Московский районный суд, а затем и областной посчитали правильным удовлетворить иск покупательницы на сумму, почти в пять раз превышающую стоимость товара.

Предмет мебели за 26 тысяч рублей истице доставили по договору купли-продажи в ноябре 2017 года. В феврале 2018-го женщина обратилась с заявлением о возврате денег: между спинкой и посадочной частью обнаружился видимый зазор. ИП осмотрел диван и деньги возвращать не стал, посчитав, что дефект возник из-за неправильной эксплуатации, однако впоследствии экспертиза показала, что это производственный брак.

В итоге с продавца взыскали стоимость дивана, неустойку, компенсацию морального вреда, штраф, судебные расходы, затраты на юриста. В сумме – более 126 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU