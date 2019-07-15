Следователи просят помощи в поисках рязанца, пропавшего два месяца назад

СЕГОДНЯ 20:33 2019-07-15T20:33:17+03:00

Молодой мужчина исчез в облцентре еще в мае

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В Рязани расследуется уголовное дело, возбужденное по факту безвестного исчезновения 25-летнего Дмитрия Булатова. Еще 20 мая житель облцентра ушел из дома и пропал, сообщает пресс-служба регионального СУ СК РФ.

Приметы: рост 175 см, телосложение среднее, лицо овальное, европейского типа, глаза серые, волосы светло-русые волнистые, размер обуви 42-43.

Особая примета – на спине с левой стороны родимое пятно.

Был одет серую куртку, черную майку, синие джинсы, сине-серые кроссовки «Nike».

Всех, кто обладает какой-либо информацией о местонахождении Дмитрия Булатова, просят обращаться по телефонам: 8 (4912) 960-963 (Железнодорожный МСО г.Рязань СУ СК России по Рязанской области) или 02 (112).

ИСТОЧНИК KP.RU