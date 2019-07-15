В Рязани пятый день ищут пропавшего молодого мужчину

СЕГОДНЯ 20:16 2019-07-15T20:16:06+03:00

Он нуждается в медицинской помощи

Изменить размер текста: A A

Вечером в понедельник, 15 июля, поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» сообщил в своей группе ВКонтакте, что в Рязани пропал 33-летний Алексей Астахов. Его местонахождение неизвестно уже пятый день – мужчина пропал еще 11 числа.

Внимание: Алексей Сергеевич нуждается в медицинской помощи!

Приметы: рост 170 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, носит усы и бороду, глаза голубые.

Особая примета – шрамы на лице и голове.

Был одет в байковую клетчатую рубашку, темно-синюю майку, темно-синие спортивные штаны, черные кроссовки в белую полоску.

Людей, обладающих какой-либо информацией о местонахождении Алексея Астахова, просят обращаться по телефонам 8 (800) 700-54-52 или 112.

ИСТОЧНИК KP.RU