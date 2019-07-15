При поддержке РНПК рязанские школьники побывали в экологической экспедиции

СЕГОДНЯ 18:26 2019-07-15T18:28:33+03:00

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При поддержке АО «Рязанская нефтеперерабатывающая компания» (дочернего общество НК «Роснефть»), экологический волонтерский отряд «Хозяин Мещеры» школы №47 совершил поездку к реке Проня, где в очередной раз юные экологи провели изучение местной флоры и фауны. Свои наблюдения ребята по традиции направили специалистам кафедры биологии и географии Рязанского государственного университета.

- Нашими открытиями стали две популяции редких орхидей Рязанской области - пальчатокоренника и любки двулистной, - делится впечатлениями один из руководителей клуба «Хозяин Мещеры». - Ребята сфотографировали находки и, надеемся, что точки местообитания этих видов будут нанесены на карту Красной книги Рязанской области, а специалисты будут наблюдать за динамикой их популяции.

В ходе экспедиции из окна автобуса школьники увидели двух оленят, в пойменных зарослях и по окраинам полей отметили следы пребывания косуль и барсука. По прибытию к реке провели замеры воды и определение ее качества по методу Николаева.

Отпечатки древних моллюсков возрастом 200 миллионов лет. Фото: РНПК.

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ИСТОЧНИК KP.RU