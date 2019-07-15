2019-07-15T18:09:34+03:00
Общество

Злостного рязанского нарушителя ПДД арестовали

Он не оплатил 11 штрафов
Антон КОНОВАЛОВ
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На 15 суток арестован житель Сасовского района, многократно нарушавший ПДД и не плативший штрафы. Сначала лихача привлекли к ответственности за игнорирование законных требований судебного пристава, но и это не подействовало, не говоря уже о словесных увещеваниях.

Общая сумма долга лихача пресс-службой областного УФССП, к сожалению, не озвучивается, однако известно, что протоколов за неуплату штрафов в отношении него составили 11.

В итоге для злостного нарушителя избрали жесткую меру наказания – решением мирового судьи его изолировали от общества.

ИСТОЧНИК KP.RU

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