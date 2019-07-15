Ночь на 15 июля в Рязани стала самой холодной для этого дня
Прохладную и неустойчивую погода объясняется обширным малоподвижным циклоном
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Ночью 15 июля метеостанция в Рязани зафиксировала температуру +7,8 градуса. В этот день календаря за всю историю наблюдений не бывало температуры ниже. Как сообщает Рязанский гидрометцентр, предыдущий абсолютный минимум 1915 и 1968 годов составлял +9 градусов.
Прохладную и неустойчивую погоду, установившуюся в последнее время, метеорологи объясняют высоким малоподвижным обширным циклоном над Европейской частью России.
15-16 июня в Рязанской области будет теплее (до +27), осадков не ожидается, а вот 17-го дожди, скорее всего, вернутся.
ИСТОЧНИК KP.RU