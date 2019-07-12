В выходные рязанская ГИБДД проведет рейды против нетрезвых водителей

СЕГОДНЯ 13:30 2019-07-12T13:43:19+03:00

Госавтоинспекция призывает сообщать о тех, кто сел за руль подшофе

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С 12 по 14 июля сотрудники Госавтоинспекции проведут в Рязанской области масштабные рейды. Как сообщает пресс-служба регионального УМВД, цель мероприятий - найти и наказать водителей, управляющих транспортом в пьяном виде.

В связи с этим Госавтоинспекция обращается к участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными и передавать полиции информацию о нетрезвых водителях и других грубых нарушениях ПДД. Телефоны для связи: (4912) 29-74-54, 29-74-64 и 112.

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ИСТОЧНИК KP.RU