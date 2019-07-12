2019-07-12T11:30:11+03:00
Общество

Рязанские чиновники срочно ищут наследников квартиры

Владелица жилплощади умерла два года назад, а никто из родственников не объявился
Яков РЫКОВ
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Если наследники не найдутся, то квартира в Дашково-Песочне уйдет государству.Если наследники не найдутся, то квартира в Дашково-Песочне уйдет государству.
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Администрация Рязани разыскивает наследников на квартиру №31, расположенную в доме №28, корпус 3 по улице Новоселов. Ранее квартира принадлежала Бирюковой Анастасии Александровне, которая умерла 15 декабря 2017 года. Сейчас жилплощадь имеет признаки выморочного имущества. То есть, ценности умершего, на которые не претендуют его преемники ни по завещанию, ни по закону.

Родственников умершей женщины просят в течение 30 дней обратиться в управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства администрации Рязани по адресу: улица Пожалостина, 27, каб. №12, телефон: (4912) 27-49-31.

Отметим, что если наследники не найдутся, то квартира через некоторое время уйдет на баланс администрации Рязани, и пополнит, скорее всего, жилищный фонд социального использования.

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Если в течение месяца никто не заявит свои права, то имущество станет муниципальным (подробнее).

ИСТОЧНИК KP.RU

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