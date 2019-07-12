2019-07-12T11:04:06+03:00
Происшествия

ГИБДД: смертельное ДТП в Михайловском районе спровоцировал 78-летний пенсионер

Его 59-летняя пассажирка погибла на месте аварии
Роман ДОРОФЕЕВ
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Фото с места ДТП.Фото с места ДТП.
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Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что утром в четверг, 11 июля, в Михайловском районе произошло смертельное ДТП. Погибла 59-летняя женщина. 12 июля Госавтоинспекция сообщила подробности трагического происшествия.

По предварительной информации, 78-летний житель Михайловского района, управляя автомобилем ВАЗ-2109, при выезде со второстепенной дороги не пропустил иномарку Hyundai Solaris. Произошло столкновение.

В ДТП смертельные травмы получила 59-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Водитель Hyundai – 63-летний житель Москвы – получил травмы и обращался за медицинской помощью. Виновник происшествия серьезных травм избежал.

Обстоятельства аварии уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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