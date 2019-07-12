ГИБДД: смертельное ДТП в Михайловском районе спровоцировал 78-летний пенсионер
Ранее «Комсомольская правда» рассказывала о том, что утром в четверг, 11 июля, в Михайловском районе произошло смертельное ДТП. Погибла 59-летняя женщина. 12 июля Госавтоинспекция сообщила подробности трагического происшествия.
По предварительной информации, 78-летний житель Михайловского района, управляя автомобилем ВАЗ-2109, при выезде со второстепенной дороги не пропустил иномарку Hyundai Solaris. Произошло столкновение.
В ДТП смертельные травмы получила 59-летняя пассажирка отечественного автомобиля. Водитель Hyundai – 63-летний житель Москвы – получил травмы и обращался за медицинской помощью. Виновник происшествия серьезных травм избежал.
Обстоятельства аварии уточняются.
ИСТОЧНИК KP.RU
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