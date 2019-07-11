Пожилых рязанцев будут доставлять в медучреждения еще 13 автомобилей

СЕГОДНЯ 18:24 2019-07-11T18:24:55+03:00

Изменить размер текста: A A

Центрам социального обслуживания населения в Рязанской области передали 13 новых автомобилей Ford и Citroen. На них сельских жителей старше 65 лет должны доставлять в медицинские учреждения – для лечения и диагностики заболеваний, сообщает пресс-служба правительства.

Как отметил губернатор Николай Любимов на церемонии вручения ключей, которая состоялась 11 июля, в регионе сейчас работают 18 мобильных бригад, теперь будут созданы новые. Техника отправится в Захаровский, Кадомский, Клепиковский, Рязанский ,Старожиловский, Сапожковский, Сасовский, Спасский, Шацкий, Шиловский, Рыбновский, Ряжский и Скопинский районы. При этом лишь трем из них повезло получить машины, оснащенные специальным оборудованием для перевозки маломобильных граждан.

ИСТОЧНИК KP.RU