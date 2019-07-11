2019-07-11T16:42:58+03:00
Недвижимость

Улица Космонавтов в Рязани перекрыта: идет ремонт трубопровода

В этом же самом месте ремонт теплотрассы проводили в сентябре прошлого года
Виктор СЕЛЬНИКОВ
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Траншея пересекла проезжую часть и тротуар улицыТраншея пересекла проезжую часть и тротуар улицыФото: Владимир ФРОЛОВ
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В поселке Приокский на северо-западе Рязани невозможен сквозной проезд по улице Космонавтов: в месте ее пересечения с улицей Молодцова вырыта траншея поперек проезжей части и тротуара. В этом месте идет ремонт подземного трубопровода, его участок полностью вскрыт, рабочие извлекают старые трубы и подвозят новые.

В прошлом году в этом же месте, возле дома 7 по улице Космонавтов, дважды проводились ремонтные работы на теплотрассе. В сентябре движение по улице ограничивалось на 2 недели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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