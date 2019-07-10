В рязанском поселке Искра автомобиль сбил девятилетнего мальчика

СЕГОДНЯ 11:39 2019-07-10T11:39:36+03:00

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В воскресенье, 7 июля, около семи часов вечера в поселке Искра Рязанского района едва не произошла трагедия. Автомобиль ВАЗ-2111, двигавшийся по трассе Рязань – Ряжск, сбил перебегавшего дорогу ребенка. Транспортным средством управлял 44-летний житель деревни Мушковатово Рязанского района.

Издательство «Пресса» сообщает, что девятилетний мальчик пересекал проезжую часть вне пешеходного перехода. Ребенок получил травмы и был госпитализирован.

По факту данного происшествия проводится проверка. Все обстоятельства уточняются.

ИСТОЧНИК KP.RU