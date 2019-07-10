Поздним вечером на пожаре в рязанской глубинке пострадал юноша

СЕГОДНЯ 11:27 2019-07-10T11:27:19+03:00

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Во вторник, 9 июля, в 22 часа 39 минут на пульт поступило сообщение о пожаре в селе Морозовы Борки Сапожковского района, сообщает пресс-служба Главного Управления МЧС России по Рязанской области. Здесь загорелся сарай площадью в 40 квадратных метров.

На место выехал один пожарный расчет с тремя сотрудниками Государственной противопожарной службы и машина местной добровольной пожарной дружины с двумя ее участниками.

В итоге сарай пострадал от огня по всей площади. На месте пострадал молодой человек – юноша 2002 года рождения госпитализирован.

ИСТОЧНИК KP.RU