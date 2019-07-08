В сентябре рязанцы смогут привести детей к лучшим педиатрам России

СЕГОДНЯ 19:31 2019-07-08T19:32:42+03:00

Теплоход «Василий Чапаев» регулярно проходит мимо Рязани во время рейсов из Москвы в Нижний Новгород и обратно Фото: Владимир ФРОЛОВ

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Рязанские семьи, в которых дети страдают сердечно-сосудистыми заболеваниями, нарушениями зрения и слуха, а с их лечением возникают проблемы, могут показать чад московским светилам. И для этого не надо будет ехать в столицу. В сентябре к рязанской пристани должен причалить плывущий по Оке теплоход «Василий Чапаев» с врачами ведущих медицинских центров России на борту.

Акцию, получившую название «Волна здоровья», организует благотворительный фонд на средства гранта президента России, выданного для развития гражданского общества.

ИСТОЧНИК KP.RU